Мы требуем от российской стороны расследования убийства украинского военного возле Авдеевки, - Кравчук

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Также Украина надеется на содействие СММ ОБСЕ в расследовании

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выразил протест российской стороне относительно гибели от пули снайпера украинского военного возле Авдеевки. Об этом сообщает в своем Telegram пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Также, в начале заседания, Л. Кравчук заявил российской стороне решительный протест относительно гибели вчера от пули российского снайпера военнослужащего 72 ОМБр Минкина В. Ю.", - говорится в сообщении.

Новости по теме: На следующей неделе украинская сторона инициирует внеочередное заседание ТКГ

Кроме этого, Кравчук отметил, что украинская делегация хочет от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействия в этом расследовании.

Новости по теме: Кравчук назвал условие для нормандской встречи

Напомним, во вторник, 24 ноября, в больнице умер украинский военный, которого ранил снайпер НВФ возле Авдеевки.