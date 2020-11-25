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Мы требуем от российской стороны расследования убийства украинского военного возле Авдеевки, - Кравчук

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Также Украина надеется на содействие СММ ОБСЕ в расследовании

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выразил протест российской стороне относительно гибели от пули снайпера украинского военного возле Авдеевки. Об этом сообщает в своем Telegram пресс-служба украинской делегации в ТКГ. 

"Также, в начале заседания, Л. Кравчук заявил российской стороне решительный протест относительно гибели вчера от пули российского снайпера военнослужащего 72 ОМБр Минкина В. Ю.", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, Кравчук отметил, что украинская делегация хочет от представителей РФ расследования этого преступления и наказания виновных, а от СММ ОБСЕ - содействия в этом расследовании.

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Напомним, во вторник, 24 ноября, в больнице умер украинский военный, которого ранил снайпер НВФ возле Авдеевки. 

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