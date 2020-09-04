"Мы с этими людьми единомышленники", – известный кардиохирург Тодуров поддержал "Наш край"

Директор Института сердца МОЗ Украины Борис Тодуров Фото из открытых источников

Известный кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров поддержал партию "Наш край". Об этом он заявил на съезде партии, который прошел в Киеве.



В своей речи Тодуров отметил, что в "Нашем крае" собрались люди, которые близки ему по своему мировосприятию, моральным качествам и социальной миссии.

Борис Тодуров на съезде партии в Киеве Фото из открытых источников





"По моему наблюдению, нет в этом зале людей, которых на вершину власти вывел социальный лифт. Есть люди, которые прошли социальные ступеньки, примерно такие, как я прошел – от простого медбрата до руководителя крупнейшего кардиохирургического центра на сегодня. Мне это очень импонирует. Я понимаю, что мы с этими людьми единомышленники, мы говорим как профессионалы на одном языке. Я понимаю, что эти люди, когда они придут и станут депутатами, мэрами, главами администраций, будут работать для людей. Потому что они вышли вот оттуда, прошли все ступени и знают, что нужно сегодня людям", – отметил Борис Тодуров.

По мнению известного кардиохирурга, существенной проблемой Украины является именно то, что люди попадают во власть на "социальном лифте" вместо "социальной лестницы".



"Я считаю, что это большая беда в последние годы – социальный лифт, когда мальчики 22-23 лет с рюкзачками, без "зеленого понятия" о профессионализме, вдруг становятся большими чиновниками, принимают государственные решения, управляют отраслями", – отметил Тодуров.



Как сообщалось ранее, на съезде партии "Наш край" приняли решение идти на выборы в советы всех уровней и утвердили программу "12 шагов для развития родного края".