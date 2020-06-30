"Мы разрушаем касту неприкасаемых": В ГПУ записали видео для Порошенко

Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Генпрокурор предложила пятому президенту Украины воспользоваться правом на защиту

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова после обвинения в фальсификации постановления о вручении подозрения экс-президенту Петру Порошенко записала разъяснительное видео относительно процедуры уведомления о подозрении. Соответствующий ролик появился на ютуб-канале ведомства.

"10 июня было сообщено о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины и уполномоченным на это прокурором. Вчера, в очередной раз информационное пространство всколыхнули очередные заявления по этому поводу. Чтобы избежать каких-либо манипуляций, объясняю те аспекты, которые живо обсуждаются в обществе", - заявила генпрокурор.

В частности, в мае и ноябре 2019 года в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) были внесены сведения под номерами с последними цифрами 753 и 1732 об уголовном правонарушении относительно назначения членов Высшего совета правосудия, а также незаконного назначения первого заместителя Службы внешней разведки. В марте 2020 эти уголовные производства были объединены в одно, которому был присвоен номер с последними цифрами 753. Позднее эпизод относительно Высшего правосудия был закрыт следователем, однако номер 753 сохранился.

В сообщении о подозрении, которое Венедиктова подписала 10 июня, есть ссылка на ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса. В постановлении, которым поручено сообщить о подозрении, указано, кроме перечисленных статей, также и статьи 109, 367 и 382 УК Украины. В поручении указаны ст. 367 ст. ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.

Таким образом, генпрокурор считает, что все выполнено согласно действующего законодательства, поскольку в описательной части постановления есть все ссылки на статьи расследуемого уголовного производства, а поручение содержало квалификацию по конкретному эпизоду, в котором вынесено уведомление о подозрении.

Также Венедиктова рассказала, почему сегодня не состоялся допрос подозреваемого Порошенко. По ее словам, защита ходатайствовала о его переносе, чтобы допрос и судебное заседание, на котором будет избираться мера пресечения экс-президенту Украины, состоялись в один день - 1 июля. Следствие не увидело в этом препятствий и удовлетворила просьбу.

"Впервые за годы независимости Украины мы создаем прецедент, который разрушает касту неприкасаемых. Поэтому, предлагаю пятому президенту Украины продемонстрировать согражданам собственным примером уважение к закону, созданным правоохранительным органам и реформированным судам, и воспользоваться правом на защиту способом, предусмотренным законом и доказывать в суде свою невиновность", - подытожила генпрокурор.

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Напомним, во время предыдущего заседания 18 июня под стенами Печерского райсуда вспыхнул митинг в поддержку пятого президента, который привел к частичному блокированию транспортного движения.