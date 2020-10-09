Мы нуждаемся в эффективных инструментах для контроля за лоббизмом нардепов, – политолог

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Парламентариям могут платить олигархи или те, кто заинтересован в лоббировании интересов, говорит Алексей Якубин

В Украине нужны прозрачные и эффективные инструменты для контроля за лоббистской деятельностью народных депутатов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Алексей Якубин.

Политолог подчеркнул на необходимости тщательно проверять такие заявления, как заявление народного депутата Украины Гео Лероса о получении парламентариями от монобольшинства "зарплат в "конвертах".

"Они (антикоррупционные органы. – Ред.) должны все это тщательно проверить, потому что, если говорить об источниках, можно так подумать, что, возможно, это платят олигархи или те, кто заинтересован в лоббировании тех или иных интересов, просто, чтобы содержать всю эту структуру. То есть явно, если такая информация будет подтверждаться, то это где-то из каких-то теневых источников для своеобразного стимулирования лояльности, назовем это так. Но в любом случае эти факты нужно проверять, потому что голословные обвинения достаточно часто звучат", – сказал Алексей Якубин и подчеркнул, что заявления следует подтверждать соответствующими фактами.

"Мы нуждаемся в более прозрачных, эффективных инструментах для контроля за лоббизмом народных депутатов", - резюмировал Алексей Якубин и добавил, что закона о лоббизме в Украине нет.

Напомним, народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что 236 депутатов от "Слуги народа" берут деньги в конвертах.

Ранее народный депутат Анна Скороход сообщала, что "слуги народа" получали зарплаты в конвертах на суммы от 5 до 15 тысяч долларов.

Добавим, журналистка Светлана Крюкова заявляла, что в день голосования законопроекта о продаже земли народные депутаты от "Слуги народа" получили очередные зарплаты в конвертах. Впервые об экстрапремиях для президентской фракции издание Страна.иа сообщало в октябре. Тогда журналисты отмечали: "Зе-депутаты чуть ли не поголовно берут "на карман", не гнушаясь и 5 тысячами долларов за важнейшие голосования".