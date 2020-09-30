"Мы не в СССР и не под Кремлем": Кравчук призвал Россию не блокировать переговорный процесс, - заседание ТКГ
По словам Кравчука, украинская делегация готова к конструктивной работе
Сегодня, 30 сентября, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, однако стороны смогли рассмотреть лишь процедурные вопросы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Так, в начале заседания глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал российскую сторону не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы украинцы.
По его словам, украинская делегация готова к конструктивной работе над решением вопросов, входящих в повестку дня деятельности ТКГ.
Глава украинской делегации подчеркнул, что стороны должны "двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, решении проблем, в решении которых заинтересованы простые люди".
В то же время Кравчук обратился к своему российскому коллеге Борису Грызлову: "Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которое не позволит диктовать ему какие-либо условия!"
Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.