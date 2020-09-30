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"Мы не в СССР и не под Кремлем": Кравчук призвал Россию не блокировать переговорный процесс, - заседание ТКГ

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

По словам Кравчука, украинская делегация готова к конструктивной работе

Сегодня, 30 сентября, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, однако стороны смогли рассмотреть лишь процедурные вопросы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. 

Так, в начале заседания глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал российскую сторону не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы украинцы. 

По его словам, украинская делегация готова к конструктивной работе над решением вопросов, входящих в повестку дня деятельности ТКГ.

Глава украинской делегации подчеркнул, что стороны должны "двигаться вперед, сосредоточившись на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых сторонами лиц, решении проблем, в решении которых заинтересованы простые люди".

В то же время Кравчук обратился к своему российскому коллеге Борису Грызлову: "Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которое не позволит диктовать ему какие-либо условия!"

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Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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