Мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, - Данилов

Алексей Данилов УНИАН

При этом не уточняется, имеется ли в виду пандемия коронавируса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что сегодня происходит первая мировая биологическая война, которая опаснее ядерного оружия. Об этом он заявил на встрече с послами Швеции и Финляндии, передает пресс-служба СНБО.

Согласно сообщению, сегодня, 26 августа, Алексей Данилов встретился с послом Финляндии Пяйви Лайне и послом Швеции Тобиасом Тибергом, во время чего продемонстрировал мощности Национального координационного центра кибербезопасности СНБО.

Секретарь СНБО выразил благодарность Швеции и Финляндии за оказанную Украине всестороннюю помощь и поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета на временно оккупированных территориях.

По словам Данилова, в современном мире "кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее ядерного оружия".

"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - отметил он.

При этом не уточняется, имеется ли в виду пандемия коронавируса.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина в первую очередь будет развивать производство ракет и авиации.

"По развитию промышленности – это наши ракеты, второе – это наша авиация. Это две фундаментальные вещи – ракеты и авиация", – подчеркнул он.