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Мы говорим о реальном правовом и государственном беспределе на примере министра Малюськи, - Качный

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный

 фото - из открытых источников

Нардеп возмутился из-за заявлений главы Минюста

На примере конкретного министра юстиции Украины Дениса Малюськи можно говорить о реальном правовом и государственном беспределе.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный.

"Что касается Малюськи, это ж человек, который полностью соответствует своим фотографиям! То есть вот он делает селфи, делает всевозможные смешные, как все считают и он сам считает, смешные фотографии на столе, под столом. Многие шутят, что он под столом нарады проводит и так далее", – заявил парламентарий.

Александр Качный обратил внимание на заявление министра относительно того, что в Украине нужно оставить только две тюрьмы. Парламентарий отметил, что количество заключенных в Украине достигает количества населения двух городов Борисполь, поэтому вместить столько людей в две тюрьмы невозможно.

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"Мы должны понимать, что человек неадекватен, он не понимает, что он говорит и как он себя ведет. Он недавно давал интервью и заявил, что все те, которые получили высшую меру наказания в Украине - насильники, убийцы и так далее, которые получили пожизненное, он с ними общался. Я дословно передаю его слова сейчас, не перекручивая ни одного слова: самые интелектуальные люди, которых он встречал, и он готов их взять на работу", – заявил парламентарий.

Александр Качный риторически поинтересовался, почему министр Малюська до сих пор находится на этой должности.

"Мы говорим сейчас о реальном правовом и государственном беспределе на примере конкретного министра Малюськи", - заявил нардеп.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что в Украине нужно оставить только две тюрьмы.

Ранее Денис Малюська рассказал, что самый дорогой сертификат за месяц пребывания в платной камере СИЗО стоит 12 тыс. гривен, и это камеры в Киевском СИЗО.

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