Мы готовы перевезти литовцев или украинцев с территории Германии, - министр инфраструктуры Польши

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Министр добавил, что эти граждане "не будут вынуждены оставаться на территории Германии возле границы с Польшей"

Польша готова предоставить свой транспорт и коридор для перевозки до украинской границы граждан Украины, которые не могут въехать в РП в связи с запретом на въезд иностранцев. Об этом заявил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик, сообщает "Укринформ".

"У нас есть готовность перевезти литовцев или украинцев с территории Германии, если, конечно такова будет воля наших соседей. Они арендуют у нас поезда и мы перевезем их граждан через территорию нашей страны", - отметил Адамчик.

Он добавил, что эти граждане "не будут вынуждены оставаться на территории Германии возле границы с Польшей".

Как известно, в Украине было зафиксировано 6 случаев заражения COVID-19. Также сегодня стало известно, что двое украинцев заразились вирусом в Польше.

По состоянию на 16 марта, со времени появления коронавируса COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового коронавируса смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерли 6 513 пациентов.