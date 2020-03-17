Мы готовы к введению чрезвычайного положения, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль из открытых источников

Об этом он сказал во время внеочередного заседания

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады сообщил о готовности к введению чрезвычайного положения по всей стране. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал ZIK.

На вопросы народных депутатов – поддерживает ли руководитель правительства инициативу ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса и готовит ли правительство соответствующее решение, премьер-министр заявил:

“Мы ежедневно принимаем решения непростые, такие, которые ранее не принимались во времена независимости Украины. В двух областях – Житомирской и Черновицкой – вчера решением государственных областных комиссий, затем решением правительства введена чрезвычайная ситуация. В дальнейшем, в случае необходимости, мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине так же, как делают большинство стран Европы. Если это будет необходимо, мы к таким решениям готовы”.

Онлайн-трансляция внеочередного заседания доступна по ссылке.

Напомним, накануне сообщалось, что в Киеве официально подтвердили первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 .

В тот же день в Черновицкой области скончалась местная жительница , которую госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Отмечается, что смерть наступила вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть в Киеве метрополитен и межобластное сообщение .