Мы готовим партию из 20 тысяч продуктовых пайков для раздачи в Одессе, каждый должен вкладывать свои силы для преодоления ситуации, - Рабинович

Вадим Рабинович

По мнению политика, сейчас помощь нужна и для "просто жизни"

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович заявил, что 20 тысяч продуктовых пайков раздадут в Одессе и области в рамках благотворительной акции.

Об этом политик написал на странице в Facebook.

Он рассказал, что его избрали руководителем, человеком, который ответственен за Одессу, поэтому все силы нардеп собирается направлять на помощь людям в этом регионе.

По словам Рабиновича, сейчас все должны прикладывать усилия для преодоления непростой ситуации.

"Мне кажется, что сегодня каждый должен вкладывать свои силы или средства или время в общую копилку преодоления ситуации. По возможности. Много моих товарищей уже сделали много в закупке медицинского оборудования и защитных средств. Но мне кажется, что помощь нужна и для "просто жизни"", - считает нардеп.

Он добавил, что ответственной за логистику распределения продуктовых пайков назначил народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяну Плачкову.

"Одесситы знают эту, влюбленную в город у моря, одесситку! Я попросил своего заместителя по области Скорика подключиться к логистике этой непростой, но нужной для людей работе. По области вызвался помогать и Пресман", - пояснил Рабинович.

Политик подчеркнул, что сегодня нужно протягивать руку помощи друг другу и что "вместе мы победим".

Фейсбук-страница Вадима Рабиновича

Ранее сообщалось, что активисты партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" по всей Украине мобилизовались для помощи в борьбе с пандемией.