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Мы достаточно скептически настроены: Посол Франции о миротворческой миссии ООН на Донбассе

Этьен де Понсен РБК-Украина

Сейчас все политические усилия идут на действующие форматы, отметил посол

Посол Франции Этьен де Понсен, комментируя возможность миротворческой миссии на Донбассе, заявил, что пока концентрируются на существующих форматах переговоров, вместо того, чтобы думать об альтернативах. Впрочем, эту идею не исключают в принципе. Об этом заявил в интервью "РБК-Украина".

По его словам, сейчас все политические усилия идут на действующие форматы.

"Если мы посмотрим на историю миротворческих миссий разных видов, если мы посмотрим на Кипр, там миротворческая миссия не была очень успешной, поэтому мы весьма скептически настроены", - заявил де Понсен.

Справка:

Миротворческая миссия ООН - это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта.

В 2017 году в Украине выдвинули идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент РФ Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

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Напомним, в Министерстве внутренних дел 4 февраля 2020 года был начат отбор кандидатов для миротворческих миссий Организации Объединенных наций.

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