Мы должны пользоваться площадкой в Минске, которую ведут Ермак с Козаком, и площадкой Медведчука, – Рабинович

Вадим Рабинович 112.ua

Следует пользоваться и площадкой, которую ведет сегодня в Минске руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, и площадкой, которую ведет председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Париже, в Берлине, в Москве и в Киеве.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Парламентарий прокомментировал встречу в Минске и те вопросы, по которым удалось договориться.

"Знаете, я действительно думаю, что это хороший шаг. Это просто то, что мы 6 лет мирный план Медведчука, мирный план нашей партии, 6 лет мы им объясняли, что надо разговаривать с "ДНР-ЛНР", 6 лет по нам возбуждали уголовные дела, мы все были предателями. Теперь, слава Богу, власть пришла к тому, что мы говорили 6 лет. Лучше позже, чем никогда. Но мы рады этому, потому что это шаг к миру. Мы рады этому, потому что мы все делаем для этого. И поездки нашей делегации, которые мы осуществляем и в Париж, и в Берлин, и в Москву, связаны с тем, что мы пытаемся принести мир в нашу страну. Да, это у нас сегодня не модно, но придется это делать, потому что иначе народ их сметет. Народ хочет мира, мы это видели на выборах. Я думаю, что им теперь надо извиниться перед нами, и мы опять подставим вам плечо и вместе пойдем дальше", – подчеркнул Вадим Рабинович.

Парламентарий убежден, что, в любом случае, действия заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия Козака и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака являются правильными и нужными.

"Давайте вместе устанавливать мир, а не меряться, кто кому старше, кто больше сделал. Я считаю, что мы должны пользоваться и площадкой, которую ведет сегодня в Минске Ермак с Козаком, и площадкой, которую ведет Медведчук в Париже, в Берлине, в Москве и здесь. Давайте вместе идти к миру", – призвал Вадим Рабинович.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, на последней встрече в Минске участники трехсторонней группы заявили о необходимости создания Консультативного совета.

Как сообщалось, 20 декабря 2019 года Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, который поддержал идею "Парламентского измерения "нормандского формата". Через несколько дней, 24 декабря, Виктор Медведчук встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и заручился его поддержкой для участия российского парламента в этой инициативе.

23 января Виктор Медведчук провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а 28 января презентовал "Парламентское измерение "нормандского формата" представителям всех крупных фракций Бундестага.

10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с депутатами Госдумы РФ.

Целью встречи парламентариев двух стран стала презентация "Парламентского измерения "нормандского формата", которая проходит в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог ради мира: Украина – Россия – Германия – Франция".