Мы договаривались с министрами, что когда будет недоверие 70% депутатов, они должны уйти в отставку, – Качура

Александр Качура Фото из открытых источников

Отставка правительства - вопрос всего парламента

Фракция "Слуга народа" имеет договоренность со всем составом Кабмина – если 70% нардепов выразят недоверие какому-то министру, он должен уйти в отставку.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Парламентарий подчеркнул, что вопрос отставки правительства – это вопрос всего парламента, а не отдельной политической силы.

"Пожалуй, лучше обсуждать это с другими фракциями, с "Оппозиционной платформой – За жизнь", каково их видение, чтобы это, все-таки, было решение всего парламента, а не отдельной какой-то политической силы относительно увольнения и кадровых ротаций, или возможной замены того, или иного министра", – сказал Качура и добавил, что претензий к Кабмину накопилось немало, а больше всего – к экономическому блоку.

Вместе с тем Александр Качура рассказал, что "Слуга народа" имеет договоренность с Кабмином относительно отставки конкретного министра в случае выражения недоверия нардепами фракции.

"У нас есть полномочия по смене каждого министра. Мы договаривались со всем составом Кабинета Министров, когда у нас происходило заседание в день голосования за программу, что в случае, если будет недоверие со стороны фракции более 70% народных депутатов, то министр должен написать самостоятельно заявление и уйти с должности", – отметил нардеп.

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