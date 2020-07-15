МВФ защищает в Украине не независимость НБУ, – Дубинский назвал скрытые мотивы

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МВФ – не спаситель Украины, а концентрированный лоббизм, заявил нардеп

МВФ не защищает независимость Национального банка Украины, а требует назначить понятного им руководителя НБУ, который позволит и дальше зарабатывать колоссальные доходы на украинской экономике.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

"МВФ в данной ситуации является такой структурой, которую нам представляют как некоего спасителя Украины, но на самом деле это такой концентрированный лоббизм. Это структура, которая лоббирует на территории Украины интересы иностранных финансовых спекулянтов, которые здесь зарабатывают колоссальные деньги на украинском госдолге. Напомню, что, когда Смолием и Маркаровой, которая была министром финансов, была выстроена "пирамида" из украинских гособлигаций, так называемая пирамида госдолга, доходность иностранных спекулянтов составляла 30-35% годовых. При стоимости, например, депозита в Швейцарии и Германии 0 процентов. Колоссальная доходность, сопоставимая с торговлей наркотиками и оружием! Соответственно, они защищают здесь не независимость Национального банка. Они защищают и требуют назначить понятного им руководителя НБУ, который позволит им и дальше зарабатывать колоссальные доходы на украинской экономике. Они здесь лоббируют своего человека, который не позволит выяснить, кто является держателем украинских долговых бумаг, кто владеет этими долгами, кто получает эти высокие проценты", – отметил Александр Дубинский.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление.

Ранее народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявлял, что новым главой Нацбанка может стать председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин или председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на должность главы НБУ рассматривают кандидатуру одного из народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре сообщил директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Национального банка Украины.