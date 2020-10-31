МВФ выступил против отмены электронных деклараций в Украине

Украина и МВФ Фото из открытых источников

Введение электронных деклараций в МВФ считают важным элементом борьбы с коррупцией

Международный валютный фонд отреагировал на решение Конституционного Суда Украины относительно е-декларирования и выступил против отмены деклараций. Об этом говорится в ответе представителя МВФ на запрос Укринформу.

Отмечается, что в ведомстве считают электронные декларации важным элементом борьбы с коррупцией. "Запуск комплексной электронной системы доступа к информации об активах и доходах чиновников в 2016 году был и остается критически важным шагом вперед в борьбе с коррупцией, и его не нужно отменять", – говорится в сообщении.

Кроме того, в финансовом ведомстве заявили, что важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной на протяжении последних лет остается создание эффективной антикоррупционной базы, но дискуссии по проблемным вопросам продолжаются. "Поддержка и усиление эффективности всех антикоррупционных институтов в Украине является ключевым фактором для развертывания более мощного и равного роста, а следовательно, является важным обязательством по программе, поддержанной МВФ", – написал спикер.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало первый список должностных лиц, которые из-за решения Конституционного суда избегут ответственности за декларирование недостоверных сведений. В соответствующий перечень попали пятеро чиновников, среди которых и экс-министр.