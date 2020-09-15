МВФ выдвигает к Украине не финансовые, а политические требования, - эксперт назвал, за что будут следующие "торги"

Михаил Чаплыга ru-rating

Михаил Чаплыга заявил, что внешние управленцы дошли до цинизма в своих требованиях

Международный валютный фонд - это международное банковское учреждение, но МВФ выдвигает к Украине не финансовые, а политические требования.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Михаил Чаплыга.

Политолог, комментируя информацию о том, что переговоры Украины с Международным валютным фондом оказались "на паузе", отметил: "Думаю, что торги будут за НАБУ и вообще всю эту имплантированную нам неестественную параллельную правоохранительную систему в виде САП, антикоррупционных грантовых "борцунов" и тому подобное".

Эксперт заявил, что внешние управленцы дошли до цинизма в своих требованиях.

"МВФ - это, по сути, международное банковское учреждение. Скажите, пожалуйста, вы, когда приходите в банк, чтобы взять кредит, банк вам предъявляет какие-то требования относительно того, какую одежду вам носить?... Нет, он вам выдвигает исключительно финансовые условия. Почему к Украине выдвигаются не финансовые, а политические условия? Почему выдвигаются условия относительно тех "прокладок", которые отчуждают нашу природную собственность? Например, "Укрзализныцю", "Нефтегаз", "Укроборонпром", ведь мы все понимаем, что наблюдательные советы – это "прокладки", которые отчуждают это все от нас без приватизации. И почему выдвигаются условия относительно влияния на судебную ветвь власти, на прокуратуру и многое другое?" - поинтересовался Михаил Чаплыга.

Напомним, представитель МВФ Джерри Рай заявил, что для продолжения программы финансовой поддержки Международного валютного фонда Украине следует сохранять независимость всех антикоррупционных органов.

Ранее сообщали, что Кабинет Министров Украины ожидает получить второй транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года.