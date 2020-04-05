МВФ ожидает от Украины принятия закона о банках и изменений к бюджету-2020

Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман Эспрессо

В МВФ призвали Украину продолжить работу со Всемирным банком для обеспечения рынка земли

Международный валютный фонд приветствует принятие законопроекта о банках и ждет его принятия в целом, а также принятия поправок к госбюджету на 2020 год. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, говорится в сообщении Фонда.

"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ждем его окончательное принятие. Мы также рассчитываем на принятие изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие Covid-19", - отметил Люнгман.

Он также призвал Украину продолжить работу со Всемирным банком: "Одновременно мы призываем власть продолжать работу с ВБ для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли".

Напомним, 30 марта Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

В то же время в законопроект о банках нардепы уже подали 5 тыс. поправок ко второму чтению, что может существенно затянуть его рассмотрение. Последний день подачи поправок - 6 апреля.

А президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) о программе расширенного финансирования.

Также недавно председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и народный депутат Виктор Медведчук заявлял, что хозяева "Слуг народа" требуют пересмотреть закон о рынке земли в Украине.