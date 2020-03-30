МВФ и Фонд Сороса шантажируют власть и требуют срочно принять закон о земле, – Медведчук

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Международный валютный фонд и Фонд Сороса шантажируют власть Украины и требуют срочно принять закон о земле.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Политик прокоментировал ситуацию относительно рассмотрения правок в законопроект об открытии рынка земли во время внеочередного заседания Верховной Рады и ответил на вопросы журналистов о такой работе с точки зрения права.

"Вы понимаете, в чем дело? Что то, что сегодня происходит в зале, это чистый произвол в правовом отношении по отношению к Конституции, полномочиям народного депутата, в отношении закона о регламенте. Во-первых, как вы знаете, сегодня - это третье, а не очередное пленарное заседание, третье. То есть, была повестка дня первого, второго, сейчас третьего, где рассматривают сначала закон о банковской деятельности, а потом закон о земле, правки по которому голосуются уже несколько часов. Мало того, что мы вынуждены были слушать закон о земле 2178 во втором чтении в режиме обычных пленарных заседаний, которые были отложены до 14-го апреля, но мы еще сейчас продолжаем сегодня по требованию президента, а от президента этого потребовал МВФ, фонд Сороса,…, которые считают, что надо любой ценой продавить сегодня ночью, до утра, закон о земле, для того, чтобы якобы получить очередной кредит МВФ.

То есть, продавить закон, который откроет ворота для разворовывания земли, для расхищения земли украинских граждан, против чего сегодня стоит "Оппозиционная платформа - За жизнь", уже четвертый месяц, когда мы ведем борьбу законными способами с помощью регламента, помощью внесения правок, более 3400, для того, чтобы остановить этот беспредел и не позволить распродать, а значит разворовать украинскую землю.

Более того, последние часы голосования за правки по закону о земле свидетельствуют о том, что в зале нет 226 народных депутатов. Согласно разъяснению Конституционного суда, согласно требованиям закона о регламенте, ВР может рассматривать любой вопрос только в режиме присутствия конституционного большинства избранных народных депутатов, а это значит 226 и больше. Последние полтора часа такого количества депутатов в зале нет. Несмотря на это, сегодня... первый заместитель председателя ВР Стефанчук (председатель ВР отсутствует на заседании) демонстрирует этот беспредел, это невыполнение закона о регламенте, невыполнение требований Конституции, которые должны создать определенные условия для выполнения инициативы народных депутатов по Конституции, законодательной инициативы, реализовать те предложения, которые были внесены в закон о земле 2178-10 и остановить эту распродажу.

Все, что происходит сейчас, является неконституционным, незаконным. Это основание для того, чтобы мы, - а мы это обязательно сделаем, если все-таки власть, возглавляемая господином Зеленским, власть, которая представлена в этом зале, фракции "Слуга Народа" удастся продавить этот закон, вечером, ночью или завтра утром для того, чтобы угодить МВФ. Мы считаем, что это преступление против страны, это преступление против Украины, это преступление против украинского народа", - заявил Виктор Медведчук.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявлял, что МВФ продолжает политику исключительного цинизма по отношению к Украине.