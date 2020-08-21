МВД Украины инициировало изменения в Избирательный кодекс, - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков МВД Украины

Аваков подчеркнул, что МВД может обеспечить честные, прозрачные и адекватные выборы

Министерство внутренних дел инициировало изменения в Избирательный кодекс и готовится к обеспечению прозрачности избирательного процесса. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

"На сегодняшний день срок охраны избирательных участков – 8 дней до выборов. Это очень большая нагрузка на весь личный состав. Поэтому, мы будем выходить по инициативе – охрана участков три дня. Эту инициативу уже рассматривает соответствующий комитет Верховной Рады", - отметил он.

Также министр отметил на необходимости скорректировать некоторые положения законодательства, когда речь идет о перерегистрации людей накануне выборов, "то есть то, что пришло на смену открепительным талонам".

"Если кто-то живет в Василькове, а на момент выборов пошел и перерегистрировался где-то в Броварах, потому что там подруга баллотируется в мэры, например. Чтобы прекратить такое мы даем одну маленькую поправку", - пояснил Аваков.

Кроме того, министр внутренних дел призвал всех участников избирательного процесса действовать в рамках закона.

"Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, неадекватную избирательному законодательству: построение сеток, использование подкупа избирателей и так далее. Мы очень рассчитываем, что пара-тройка публичных наказаний таких деятелей приведет к тому, что баланс в системе будет сохранен, и использование сеток не будет реализовано. Во всех других случаях, после консультаций с ЦИК и с Гражданской сетью "ОПОРА", мы видим, что мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы", - подчеркнул Арсен Аваков.

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Напомним, Кабинет министров Украины планирует потратить на местные выборы, которые должны состояться 25 октября, 2,3 млрд гривен. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля должен состояться безопасный и прозрачный избирательный процесс для того, чтобы люди получили своих представителей на местах.