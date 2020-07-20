МВД о деле Шеремета: Уже 57 дней защита знакомится с материалами

Офис генпрокурора продолжил расследование по делу Шеремета до июня Фото из открытых источников

Следствие еще раз отметило, что начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты

Ознакомление с материалами дела убийства журналиста Павла Шеремета продолжается подозреваемыми и защитниками уже 57 дней. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В пресс-службе отмечают, что в деле Шеремета предъявлено обоснованное подозрение лицам, которых следствие считает исполнителями. Дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство, досудебное расследование в котором завершено 22 мая.

"Материалы дела готовы для передачи в суд и открыты подозреваемым и их защитникам. Защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. Ознакомление с материалами дела подозреваемых и защитников длится уже 57 дней", - говорится в сообщении.

Следствие еще раз отметило, что начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты и от самих подозреваемых.

При этом в МВД подчеркнули, что правоохранители продолжают расследование относительно заказчиков и организаторов преступления.

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Напомним, ранее в МВД заявили, что подозреваемая по делу Павла Шеремета Яна Дугарь не имеет бесспорного алиби, на чем настаивает сторона защиты.

В МВД утверждают, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а поэтому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению.

До этого в Киеве установили памятник погибшему журналисту Павлу Шеремету. Его открыли в понедельник, 20 июля, в четвертую годовщину его гибели.

Правоохранители задержали в рамках уголовного дела об убийстве Павла Шеремета рок-музыканта группы Riffmaster, военнослужащего Андрея Антоненко и волонтера, доктора-рентгенолога Юлию Кузьменко. Также по делу проходит упомянутая Яна Дугарь.

13 июля суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь и снял с нее электронный браслет. Адвокаты обвиняемой заявили, что удовлетворены решением суда, поскольку меру смягчили, однако пообещали, что будут и дальше доказывать непричастность Дугарь к делу.