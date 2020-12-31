Музыка: Не может сериал "Слуга народа" держать всех у экрана так долго

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Рейтинги "Слуги народа" падают так же стремительно, как и растут рейтинги ОПЗЖ. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Днепровской организации Молодежного крыла ОПЗЖ - Дмитрий Музыка.



"Люди же прекрасно видят, что происходит в стране. Кто действительно работает, кто договаривается о вакцине, а кто занимается популизмом и набивает свои карманы. Именно поэтому мы наблюдаем постоянный рост рейтингов партии ОПЗЖ и лично Виктора Медведчука. Именно поэтому, падает рейтинг "Слуги народа" и Владимира Зеленского. Все очень просто. Не может сериал "Слуга Народа" держать всех у экрана, потому что новых серий не снимают, а то, что мы видим в новостях - уже не очень весело, потому что бьет по карманам, бьет по жизни. То, что мы видим на экране и то, что происходит в реальности - два разных мира. Не знаю, досидят ли эти политики каденцию, но с такими темпами, мы уже скоро придем к перевыборам", - заявил Музыка