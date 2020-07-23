Мужчина, который в Полтаве угрожал взорвать гранату, уже имел нелады с законом, – пресс-секретарь полиции области

Спецоперация в Полтаве Национальная полиция Украины

Обмен заложниками состоялся по добровольному решению начальника уголовного розыска

Мужчина, который в Полтаве угрожал взорвать гранатой себя и полицейского, ранее имел нелады с законом.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.

Роман Гришин сообщил, что в эти минуты продолжается спецоперация злоумышленника, которого подозревают в похищениях авто и который оказал сопротивление во время задержания. Мужчина взял в заложники полицейского и угрожал взорвать его и себя гранатой. Впоследствии состоялся обмен – заложником злоумышленника стал начальник управления уголовного розыска Виталий Шиян. Как сообщил Роман Гришин, в эти минуты авто со злоумышленником и его заложником находятся на территории Полтавской области.

"Но это точно не трасса Киев-Харьков, это проселковые дороги. Сейчас с преступником находится наш начальник уголовного розыска, это опытный оперативник", – отметил спикер и подчеркнул, что обмен заложниками состоялся за добровольного решения начальника уголовного розыска.

Роман Гришин добавил, что о злоумышленнике известно такое – мужчине 30 лет, это местный житель, он неоднократно попадал в поле зрения полиции за совершение преступлений, в частности, за хранение наркотических веществ. Сейчас мужчина хочет избежать наказания любым способом, добавил пресс-секретарь.

По словам Гришина, за рулем автомобиля со злоумышленником находится заложник – руководитель управления уголовного розыска. Авто движется под сопровождением.

Напомним, сегодня в Полтаве правоохранители проводят спецоперацию по задержанию угонщика авто, который пытается избежать ответственности.

Как сообщалось, мужчина, которого подозревают в угоне авто, во время задержания выдернул чеку из гранаты. Он также держал за руку одного из правоохранителей, который его задерживал, и угрожал взорвать гранату.

Впоследствии стало известно, что после переговоров с мужчиной полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался.