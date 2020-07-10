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Мулык: Президент должен объяснить украинцам смену своей риторики по поводу госдач

Владимир Мулык riafan.ru

Президент Украины Владимир Зеленский должен объяснить украинцам смену своей риторики по поводу государственных дач - в частности, переезд главы государства в резиденцию "Конча-Заспа".

Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Мулык в эфире телеканала NEWSONE, комментируя невыполненное обещание Зеленского отдать президентские резиденции под детские лагеря.

"В первую очередь это нарушение обещаний, которые он дал год назад. Мы все помним, и люди помнят все. Такая кардинальная смена вектора без логического объяснения со стороны президента, и даже не его, а администрации и пресс-службы, не понятна. Может они прислушаются сейчас и объяснят потом", - отметил эксперт.

Мулык добавил, что Зеленский "забыл о всех своих обещаниях".

"С людьми нужно общаться, а у нас получается, что президент забыл и пошел своей дорогой. Так как забыл о всех своих обещаниях, и очень многое не сделано", - подытожил эксперт.

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Напомним, журналисты-расследователи программы "Схемы" опубликовали материал, в котором рассказали, где сегодня живет президент Владимир Зеленский.

По их словам, он пользуется государственной дачей на территории резиденции "Конча-Заспа" в доме под номером 29. Помещение отремонтировали за государственный счет, говорят журналисты, а на его ремон потратили почти 300 тыс. грн

Во время предвыборной гонки, тогда еще кандидат Зеленский заявлял, что не будет использовать государственное жилье, предлагая отдать его, например, для детских лагерей.

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