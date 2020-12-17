"Мрия" за пару рейсов сможет привезти необходимый объем вакцин в Европу, - Шмыгаль
Сейчас готовят условия для правильной перевозки вакцины из Америки в Европу
Глава Кабинета министров не исключает, что для доставки вакцины от COVID-19 используют самолет "Мрия", если туда установят необходимое холодильное оборудование. Об этом он сказал во время онлайн-мероприятия "Украина и мир в 2021", передает "Укринформ".
"Украина имеет преимущества и не является отсталой в некоторых технологиях. Даже есть такая идея, что наш самолет "Мрия" фактически за пару рейсов сможет привезти весь необходимый объем вакцин, например из Северной Америки в Европу, на европейский континент. Оборудовать его холодильным оборудованием, и это значительно удешевит логистику", - заявил Шмыгаль.
Он объяснил, что вакцину от коронавируса следует хранить при ультранизких температурах, и сейчас Украина готовит условия для этого.
"Мало какая страна готова, все готовятся. Если говорить о вакцине при заморозке в минус 70 или минус 80 - это для всех вызов", - добавил глава правительства.
Ранее сообщалось, что глава Комитета ВР по вопросам здоровья Радуцкий заявил, что государство полностью профинансирует неоплачиваемую вакцинацию от COVID-19. Следовательно, в Украине вакцинация от коронавируса будет бесплатной для населения, ее профинансирует государство.