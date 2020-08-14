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Мосийчук: С назначением Банчука усилились коррупционные риски в Аграрном фонде

Игорь Мосийчук

Бывший народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что с назначением на должность руководителя Аграрного фонда Украины сына бывшего заместителя генпрокурора Николая Банчука - 33-летнего Богдана Банчука - усилились коррупционные риски в ведомстве. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

"То, что случилось с назначением Банчука в Аграрный фонд, лично у меня вызывает огромное беспокойство. Потому что нардепы Давыденко и Приходько подозреваются в разграблении миллиардов гривен именно из этого фонда. Возмещения, которые идут через Аграрный фонд, - это абсолютно коррупционная составляющая. Поэтому запускать туда человека, который имеет состояние неизвестного происхождения, не "полезно" для украинского народа", - сказал экс-нардеп.

По словам Мосийчука, назначение Банчука усилило коррупционные риски в Аграрном фонде.

Он подчеркнул, что нужно "брать и вести в НАБУ и правоохранительные органы тех, кто назначил его на эту должность".

Экс-нардеп отметил, что власть нам обещала на выборах, что будет работать "социальный лифт". Талантливые украинцы, люди, у которых есть соответствующее образование, смогут дойти до управления страной.

Напомним, как заявил политический аналитик Виталий Романенко, назначение 33-летнего Богдана Банчука, человека, который работал сначала в МИД, а затем заместителем председателя одной из РГА, на должность руководителя Аграрного фонда свидетельствует о том, что для такой стремительной карьеры нужно родиться в правильной семье.

 

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