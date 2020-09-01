Мосийчук о съезде "Слуги народа": Это не кандидаты, а "спойлеры" и "слив"

Игорь Мосийчук

Большинство этих кандидатов в мэры не попадет во второй тур, убежден Игорь Мосийчук

Ни один кандидат из тех, кого представили во время съезда партии "Слуга народа", который состоялся накануне, не победит на местных выборах, а большинство даже не попадет во второй тур по избранию городских глав.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат предыдущего созыва Игорь Мосийчук.

Политик, комментируя вчерашний съезд партии "Слуга народа", отметил, что еще недавно сложно было себе представить, что пикет у здания, где происходило заседание, будут разгонять силой.

"Как по мне, это значит то, что люди все больше и больше критически и даже агрессивно начинают относиться к власти, к президенту, к монобольшинству. Что касается списка "слуг": знаете, я вчера даже поспорил с одним товарищем на бутылку "Кока-колы", что ни один из кандидатов, представленных на этом съезде, не победит на выборах. Ни один! А большинство еще и во второй тур не попадет. Моя уверенность базируется на том, что эти кандидатуры – это не кандидаты на должности городских голов. Это "спойлеры", это "слив" выборов", – заявил Игорь Мосийчук.

Политик добавил, что такой съезд, который состоялся вчера с участием партийцев от "Слуги народа", мог обойтись от 10 тыс. долл. до 20 тыс. долл.

Как известно, политическая партия "Слуга народа" представила кандидатов, которых будет выдвигать в мэры украинских городов во время местных выборов 25 октября.

Имена кандидатов были объявлены на VII внеочередном съезде политсилы 31 августа.

Также напомним, что избирательная кампания к местным выборам, которые должны состояться 25 октября, начнется 5 сентября.