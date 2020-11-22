Мошенничество и давление на государство: Юрист рассказал, к чему приведет раскрытие банковской тайны в Украине

"Слуги народа" хотят открыть налоговикам банковскую тайну Фото из открытых источников

Юрист убежден, что внесение изменений в законодательствона является на сегодня в Украине неоправданным

Депутаты от фракции "Слуги народа" хотят открыть налоговикам банковскую тайну. Соответствующий законопроект № 4073 уже зарегистрирован в Раде. Эксперты отмечают, что подобные действия могут привести к непоправимым последствиям, одним из них является увеличение случаев мошенничества. Об этом пишет в своей статье "Выворачивайте карманы: Какие риски для украинцев несет раскрытие банковской тайны?" на сайте "112 Украина" журналист Ирина Шостак.

"На мой взгляд, внесение изменений в соответствующее законодательство (предоставление налоговым органам свободного доступа без решений судов к банковской тайне) является на сегодня в Украине неоправданным. Потому что мы прекрасно понимаем, что непосредственно любая тайна в Украине, к сожалению, очень плохо защищается, и на самом деле очень большое количество лиц имеют к ней неограниченный доступ", - сказал адвокат Ростислав Кравец.

По мнению эксперта, принятие подобных инициатив может привести к неправомерному вмешательству в права граждан со стороны государственных органов: вымогательство взяток, предоставление определенных объяснений, преследование. Также доступ к такой информации может использоваться и действующей властью для попытки вмешаться в деятельность того или иного предприятия, определенным образом влиять на того или иного политического деятеля, его родственников, близких, его бизнес.

Но самое большое зло, от которого могут пострадать украинцы, – мошенники, говорится в материале.

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"У нас очень большое количество случаев, когда подделывают решения судей, исполнительные документы и списывают со счетов граждан бешеные деньги, а здесь фактически у мошенников уже будет полностью вся информация, на каких счетах какие средства есть, и именно эти средства, под эти счета и будут подделываться решения, исполнительные документы, для того чтобы украсть средства, платежные поручения и т. д.", - объяснил адвокат.

Именно судебный контроль дает возможность (хотя и незначительную), определенным образом ограничить желание государственных органов получить банковскую тайну без разумных объяснений.

Более того, по мнению Ростислава Кравца, такой законопроект в дальнейшем может быть признан неконституционным, ведь подобное уже случалось – если вспомнить законы о финмониторинге, верификации, когда Минфину пытались предоставить неограниченные полномочия по доступу к банковской тайне.

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"В законопроекте, как всегда, не предусмотрен контроль, ответственность лиц, получающих информацию, основания для ее получения. Фактически государство, которое откроет эту банковскую тайну, никоим образом не будет нести ответственность за сохранение этой информации и за средства граждан, которые исчезнут с этих счетов", - добавил эксперт.

Экономист Алексей Кущ отмечает, что хотя фискализация и такой контроль со стороны государства являются нормальными в мире, но для этого страны сначала выстраивали свои экономики, достигали высоких социальных стандартов, а уже потом вводили такой контроль.

Напомним, ранее народный депутат Украины Ирина Верещук сообщала, что в "Слуге народа" не исключают внесения изменений в закон о банковской деятельности с целью ограничить права регулятора.