Моральные уроды: Рабинович заявил, что власть завидует Медведчуку, который занимается освобождением удерживаемых лиц

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Нынешняя импотентная власть завидует Виктору Медведчуку, который занимается освобождением удерживаемых лиц, а с ними никто на контакт не идет. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Ситуация намного более трагична. Порошенко хотя бы понимал, что ничего не сделает, но пытался создать какую-то игру. Поэтому он привлекал Медведчука и пытался хоть что-то сделать, чтобы замазать глаза людям", - сказал он.

Рабинович отметил, что ситуация с Зеленским сейчас несколько другая.

"Давайте ее в двух словах разберем. Зеленский обещал нам мир и на этом мире мы его избрали. Мира он нам не принес. Он сказал, что он до декабря будет, если нет – то есть план Б. Оказалось ничего не происходит. Мира нет. Потом он начал гордиться тем, что Бог с тем миром – в нас пока не стреляют. Не стреляли, не стреляли несколько дней. Сейчас стреляют по отчетам ОБСЕ еще больше. Мало того, по отчетам ОБСЕ школы обстреливаются в Луганске и Донецке с украинской стороны. Можно взять любой независимый отчет. Повторяю, это отчет ОБСЕ, который я получаю ежедневно. Потом они под давлением своих никчемных союзников, соросят, они поняли, что мира уже не хотят, мир им не нужен, не нужна тишина, начали менять удерживаемых лиц. Я хочу, чтобы вы вспомнили, что за последние два месяца четыре раза Администрация президента сообщала, что завтра-послезавтра произойдет обмен. Ничего они не сделали, никого не меняют, люди им не нужны. Им плевать на людей", - разъяснил нардеп.

По его словам, "сейчас четыре женщины, обвинены в работе на украинскую разведку, так это или нет, мы не знаем, но они приговорены и будут сидеть еще несколько лет. Предложили Медведчуку, понимая, что он ни разу никого не обманывал, "Заберите этих женщин, как акт гуманизма".

"Скажите мне, какими моральными уродами нужно быть, чтобы увидеть в этой ситуации какие-то подводные камни. Каким извращенным мышлением, тупым нужно обладать, чтобы увидеть в Медведчуке проблему, вместо того, чтобы поблагодарить. Смотрите, что происходит – Зеленский все время комплексует, у него комплекс неполноценности, он постоянно бредит о Медведчуке. Сначала мы поехали в Москву и договорились о скидке на 25%. Когда Медведчук это сказал – зрада. Ладно. Достали вакцину – всю страну достали своей вакциной, то они ее произведут, то купят, а российскую мы покупать не будем, потому что ее привез Медведчук. Так вы и скажите: "Боремся с Медведчуком", так мы будем знать. То же самое с обменом удерживаемых лиц. Проблема в тупой, импотентной власти, завидующей любому нормальному решению, когда кто-то что-то может сделать. Дорогие украинцы, делайте выводы", - подытожил Рабинович.