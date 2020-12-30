Монобольшинство сегодня на "Титанике": Политолог прогнозирует, что осенью в Украине могут состояться перевыборы

Телеканал ZIK

Кризис уже внутри монобольшинства

Зеленский и его команда будут стараться дотянуть еще до осени, но внеочередных выборов парламента не избежать.

Такое мнение в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK высказал политолог и политический эксперт Сергей Годный.

Политолог отметил, что не только рейтинг "слуг народа" свидетельствует о необходимости перевыборов украинского парламента, но и здравый смысл. Сами народные депутаты, по словам эксперта, прекрасно понимают, что в парламенте они находятся как на "Титанике".

"Результаты местных выборов на лицо. Партия, которая имела год назад подавляющую поддержку, кредитную поддержку, и президент, который имел поддержку, они сейчас показали, как и мы прогнозировали, свое лицо. Мне кажется, что кризис уже внутри монобольшинства и люди понимают, что не все так справедливо, не все так хорошо, и не такие хорошие перспективы. Внутри монобольшинства работает классический темник", – заявил гость ток-шоу.

Поэтому, по мнению Сергея Годного, Зеленский будет пытаться протянуть со своим монобольшинством еще до осени, но внеочередных выборов в Раду власти не избежать.

"Разными пряниками они будут пытаться договориться с региональными элитами. В регионах процесс от "слуг народа" относительно переговоров с теми проектами, которые стали мэрами городов, уже начался", – прокомментировал Сергей Годный.

Напомним, в интервью международному информационному агентству Bloomberg председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что нынешняя деятельность парламентского большинства и Кабинета Министров направлена не на социальную поддержку граждан, рост экономики страны и развитие образования, а наоборот, на обслуживание внешних западных инвесторов.

Поэтому, по мнению Виктора Медведчука, необходимо выбрать ту Верховную Раду, которая бы в первую очередь думала о своем народе.