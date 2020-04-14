Монобольшинство перестало быть большинством и ищет союзников среди вчерашних оппонентов, – Молчанов

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Все попытки наказать за злоупотребления представителей предыдущей власти поставят на паузу, прогнозирует эксперт

Монобольшинство в парламенте перестало быть большинством и ищет союзников среди вчерашних оппонентов, однако следует понимать, что за любое подголосование бывшими оппонентами нужно будет чем-то расплачиваться с ними.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический эксперт Кирилл Молчанов.

Ведущие отметили, что на Телеграмм-канале "Темный рыцарь" появилась информация о том, что главы парламентских фракций "Голос" и "Европейская Солидарность" вчера посетили Офис президента, темой встречи якобы было голосование за изменения в регламент; по информации источника, главы фракций обещали голоса, но выдвинули ряд условий.

"Мы видим, что, когда монобольшинство перестает быть монобольшинством или даже просто большинством, они вынуждены искать каких-то политических союзников из вчерашних оппонентов. И здесь нужно, очевидно, всем понимать, что за любое подголосование от бывших оппонентов нужно будет с ними чем-то расплачиваться… Например, по "Солидарности", очевидно, что это, наверное, будут все уголовные производства относительно Петра Алексеевича Порошенко, они будут прикрываться. Потому что мы видим, что у нас месяц новый генеральный прокурор Венедиктова не подписывает даже свои представления, когда она еще была председателем ГБР", – заявил Кирилл Молчанов.

Эксперт прогнозирует, что все попытки наказать за злоупотребления представителей предыдущей власти будут поставлены на паузу.

"И это будет одним из последствий этой негласной коалиции, потому что юридически они ее не оформят между "Европейской Солидарностью" и "слугами народа", – отметил Кирилл Молчанов.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский пообещал сделать запрос на коалиционное соглашение фракций "СН", "Европейская солидарность" и "Голос", если в повестку дня парламента внесут законопроект нардепа от "ЕС" Владимира Арьева об изменениях в регламент.

Как сообщалось ранее, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что депутаты от "Европейской Солидарности" проголосовали за закон об открытии рынка земли, потому что им обещали, что заместитель министра финансов Светлана Воробей останется на своем посту, получая доступ к финансовым потокам.