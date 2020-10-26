Монобольшинства не будет: Предварительно, в горсовет Харькова проходят 6 партий, – Андрей Спасский

Андрей Спасский Депо Харьков

Городской совет теперь будет представлен различными политическими силами, говорит политик

По предварительным результатам местных выборов, в городской совет Харькова проходят шесть политических сил, поэтому монобольшинства в горсовете не будет.

Об этом во время брифинга в Харькове, который транслировал телеканал ZIK, заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Спасский.

Политик сообщил, что в настоящее время с избирательных участков в Харькове получили 80% бюллетеней с мокрыми печатями, но информация по всем подсчетам уже известна. Он отметил, что в новом составе Харьковского городского совета будут представлены шесть партий.

"Первая - это Блок Кернеса, которая набирает 37-38% голосов, вторая - это мы. Мы набираем примерно 22-23% голосов харьковчан. Третье место занимает "ЕС", они набирают до 9%, где-то 8,6-8,7%. Четвертое место - "Слуга народа", примерно такой же показатель. Пятое место - Анатолий Шарий, у него примерно 6,7%. И с таким же примерно результатом - это Блок Юлии Светличной "Разом", который тоже заходит в городской совет. То есть городской совет теперь будет представлен разными политическими силами. Монобольшинства в городском совете не будет. Я думаю, что это даст новый толчок для города Харькова в его развитии, в распределении его ресурсов, более открытом распределении бюджетных средств", – сказал Андрей Спасский.

Политик сообщил, что в городе продолжаются попытки сфальсифицировать результаты выборов, направленные на пользу правящей партии и на уменьшение результата партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", и призвал правоохранителей, чтобы те приняли меры для недопущения нарушений.

Как сообщали, по данным экзитпола, организованного медиагруппой "Время", Харьков ожидает второй тур мэрских выборов. Так, за Геннадия Кернеса отдали свои голоса 42,4% опрошенных, за Александра Фельдмана – 31,9%, на третьем месте Алексей Кучер с результатом 5,8%, четвертое и пятое места делят Игорь Черняк (4,1%) и Олег Абрамичев (3,3%).

Среди партий лидируют "Блок Кернеса - Успешный Харьков" (30,2%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (28,7%). Также потенциально проходят в городской совет "Слуга народа "(12,1%), "Блок Светличной "Вместе" (7,3%) и Партия Шария (7,1%). На грани прохождения находится "Европейская солидарность" (5,4%). Остальные партии набрали менее 5%.

Напомним, в Харькове, который сейчас отнесен в красную зону карантина из-за роста заболеваемости COVID-19, во время завоза бюллетеней с участковых избирательных комиссий образовались масштабные очереди.