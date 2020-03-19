Мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлили мандант до 2021 года

Мандат будет действовать до 31 марта 2021 года

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлил еще на год мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Постоянного Совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) на следующий 12-месячный период до 31 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Кроме этого, государства – участницы ОБСЕ также согласились на существенное увеличение бюджета СММ с целью усиления мониторинговых возможностей миссии.

В МИД отметили, что благодаря указанному решению СММ сможет и в дальнейшем информировать международное сообщество о ситуации относительно вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как отмечается, мандат СММ распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, однако в течение шести лет Российская Федерация, грубо нарушая мандат СММ, отказывает миссии в доступе к временно оккупированного РФ Крымскому полуострову.

Напомним, ранее специальный представитель ОБСЕ Хайди Грау заявила, что контактная группа договорилась о создании консультативного совета для политического урегулирования ситуации на Донбассе.