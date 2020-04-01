Молодежное крыло партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" помогает украинцам пережить непростое время пандемии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

За прошлую неделю активисты молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" раздали около 8 тысяч медицинских масок.

Средства индивидуальной защиты были переданы в лечебные заведения разных городов и регионов. Помогали участники акций так же и прохожим на улицах. Для стариков и всех нуждающихся партия масок была передана в сельсоветы, где их можно было получить бесплатно.

"К нам обращались люди из разных учреждений и городов за помощью. Где-то маски элементарно заканчивались. Где-то их не хватало изначально. Учитывая ажиотаж на средства индивидуальной защиты, который мы наблюдали первые пару недель – неудивительно, что в аптеках было сложно что-либо достать и люди не знали что им делать", - говорит руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

Уже в скором времени деятельность молодежной организации охватит все области Украины, уверяют активисты.

"Многие пишут нам с предложениями о сотрудничестве, спрашивают чем могут помочь. Наблюдая за нашей деятельность, люди хотят стать частью команды. Это как молодые люди, так и люди постарше. Студенты, предприниматели, учителя. Вот, к примеру, в Черновцах, такие волонтеры пошили часть масок, которые мы раздали на улице. Вскоре, так же не без помощи наших друзей будут акции на Донбассе, в прифронтовых населенных пунктах", - рассказыват Донатас Пискун, заместитель главы молодежного крыла ОПЗЖ.

Активисты продолжают оперативно реагировать на гуманитарные проблемы по Украине.