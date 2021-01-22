Молчанов: У Кравчука истерика, он готов сгноить украинцев в тюрьмах ОРДЛО, лишь бы насолить Медведчуку

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук готов сорвать освобождение украинок, удерживаемых в ОРДЛО, лишь бы помешать главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку.Об этом политолог Кирилл Молчанов написал на своей странице в Facebook, передают "Vesti".

"У главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука истерика. Всю неделю он занимается тем, что пытается сорвать освобождение из ОРДЛО четырех украинок. Кравчук, когда узнал, что власти ОРДЛО предложили главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку забрать людей, вышел в эфир и заявил, что сделает все, чтобы этого не произошло", — отметил Молчанов.

Политолог указал, что глава делегации в ТКГ заявил о готовности Киева говорить с ОРДЛО как с государством, "лишь бы только Медведчуку не отдавали пленных (...) В ОРДЛО послали далеко и прямо".

"То ли у Кравчука старческое помутнение рассудка, то ли это ему в ОП посоветовали", — добавил Молчанов.

Эксперт также прокомментировал заявление Кравчука о приостановке процесса освобождения украинок.

"Но старик не сдается. Вчера он радостно заявил, что процесс передачи пленных граждан Украины Медведчуку остановлен, поскольку самолет с ними не вылетел. Но ведь он и не должен лететь! Если бы господин Кравчук хоть малость интересовался происходящим, он бы знал, что Медведчук подал заявку на прохождение освобожденными КПВВ Майорск. Кравчука пора гнать в шею. Такие как он не способствую миру, а лишь отдаляют его", — подытожил Кирилл Молчанов.