Молчанов про освобождение удерживаемых лиц: Оппозиция делает то, чего не может сделать власть

Кирилл Молчанов Фото из открытых источников

Сегодня украинская оппозиция выполняет то домашнее задание, которое не может сделать нынешняя власть – предлагает варианты и шаги по освобождению и обмене удерживаемых лиц.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил политолог Кирилл Молчанов.

Эксперт прокомментировал одностороннюю передачу Украине удерживаемых лиц с ОРДЛО, отметив, что канал коммуникации между украинской властью и русской не работает, зато функции власти сегодня выполняют оппозиционные политики.

"Есть полный кризис после последней встречи в Париже на уровне глав государств нормандского формата. Минская контактная группа после того, как оттуда по сути выбросили Фокина, который предлагал хоть какие-то инициативы, также превратилась в "филькину грамоту", поэтому в таких условиях это, наверное, можно назвать партийной дипломатией, когда представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" и Медведчук договорились, имея контакты еще с предыдущих своих процессов, с представителями непризнанных образований, чтобы они в качестве жеста доброй воли передали в одностороннем порядке людей", – отметил политический эксперт.

Кирилл Молчанов продолжил, что в дальнейшем такие действия оппозиции могут побудить к двустороннему диалогу и могут стать сдвигом с мертвой точки в гуманитарных вопросах.

"Даже такие жесты являются большим плюсом и было бы хорошо, чтобы они потом имели обратные последствия с украинской стороны", – сказал Молчанов.

Вместе с тем он отметил, что эта ситуация четко очерчивает то, что украинская власть не сильно хочет и не сильно может договариваться. Более того, это в очередной раз подтверждает тот факт, что она не будет выполнять Минские соглашения.

Зато оппозиционные силы, в частности, Виктор Медведчук, подчеркнул Молчанов, в очередной раз показал, что у него есть свои наработки и контакты еще с 2014-го года, ему доверяет "другая сторона" и его шаги более полезны, чем шаги всей Минской группы.

"Это по сути модель такой партийной дипломатии, что оппозиция делает то, что не делает украинская власть. Она выполняет это "домашнее задание", предлагает варианты, предлагает шаги по обмену с Россией", – прокомментировал политолог и добавил, что не только в вопросе освобождения удержанных лиц оппозиция показывает четко шаги и действия, но и в других насущных вопросах страны, в частности, тарифов.

Напомним, ранее политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман заявил, что роль председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в процессе освобождения удерживаемых лиц является ключевой и это признают все стороны конфликта.