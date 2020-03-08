Мои политические оппоненты устроили цирк, - нардеп Волошин о подозрении у него коронавируса

Политик считает, что журналисты и некоторые его коллеги устроили "шум" на фоне этой ситуации

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин заявил, что его политические оппоненты устроили цирк после новости о возможном коронавирусе у него и рассказал, что все это привело к неприятным психологическим последствиям.

Об этом нардеп сказал в прямом эфире телеканала ZIK.

"Мои "друзья" и политические оппоненты устроили такой цирк, что я не мог в этой ситуации сидеть и ждать, будет ли у меня кашель или не будет. Я всех успокоил и пошел сдал анализы", - отметил политик.

По его словам, ему было неприятно слышать злорадство от людей, учитывая, что некоторые из них надеялись, что у него действительно есть коронавирус.

"Мне было неприятно, когда целый ряд коллег выражал злорадство и некоторые даже надеялись, что у меня есть коронавирус. Я имею в виду некоторых депутатов из "Голоса" и "Европейской солидарности". А с другой стороны это вызвало беспокойство у целого ряда родителей детей, с которыми ходит в один класс мой сын. Хотя я абсолютно здоровый человек и все члены моей семьи тоже", - пояснил нардеп.

Олег Волошин добавил, что в этой ситуации ему бы хотелось, чтобы журналисты были также "людьми" и вместо "шума" посоветовали бы ему сделать тест на коронавирус.

"У депутата Жана-Люка Райтцера, с которым я виделся во Франции, на момент встречи не было никаких симптомов. Он не кашлял. И конечно если бы в этой ситуации наши коллеги, которые называют себя журналистами, были бы еще и людьми, и узнав новость из французских СМИ, что господин Райтцер заболел и зная из моего Фейсбука, что я с ним встречался, то они могли бы посоветовать мне сделать тест для того, чтобы я был уверен, что все в порядке, а не делать из этого шум, приведший к неприятным психологическим последствиям", - отметил политик.

В то же время нардеп от "Оппозиционной платформы -За жизнь" добавил, что есть дискуссия относительно того, действительно ли экспресс-тесты достоверные и подчеркнул, что эксперты рассказывали ему, что даже экспресс-тесты в Италии или США не являются достаточно надежными.

"Есть дискуссия относительно того, достоверны ли экспресс-тесты за границей, потому что речь не идет о том, чтобы просто определить наличие простуды. Ряд экспертов говорил мне о том, что даже те тесты, которые есть в Италии и в США на самом деле не достаточно надежны. А надежны только лабораторные исследования", - заявил Волошин.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин в конце февраля ездил во Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, у которого диагностировали коронавирус.

Впоследствии сам Волошин сообщил, что уже сдал анализ на коронавирус.

Вчера, 7 марта, стало известно, что результаты теста не обнаружили признаков коронавируса у нардепа Волошина.