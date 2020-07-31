Могилев: Зеленский обещал урегулировать конфликт на Донбассе, но фактически не делает ничего

Анатолий Могилев. Фото: DT.ua

Установление мира на Донбассе является желанием всех украинцев, и решение об отставке власти, которая не выполняет обещаний, является очень разумным.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины 2010-2011 годов Анатолий Могилев в эфире телеканала NEWSONE.

Давая комментарии к заявлению политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь", в котором говорилось о саботаже договоренностей правительством Владимира Зеленского о прекращении огня, он отметил, что за годы правления предыдущего президента мира так и не было установлено, а нынешняя власть не делает ничего.

"Президент пообещал, что будет договариваться с кем угодно, хоть с чертом, чтобы решить вопрос. Но прошел уже год, и вопрос не решается. Мир на Донбассе - это насущная проблема, которая есть в стране сейчас, и желание всех людей страны. За эти годы мы все более и более отдаляем от себя Донбасс и Крым. Поэтому перезагрузка всех ветвей власти в стране - это очень правильная мысль", - сказал Могилев.

Ранее партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что власть Зеленского, не имеющая политической воли для установления мира, занимается саботажем договоренностей о прекращении огня, достигнутых в Минске.