Много грязных избирательных технологий в Украине являются законными, - Карасев

Политолог Вадим Карасев Из открытых источников

Нечестность игры означает, что цена победы или цена поражения на выборах очень велика, заявил политолог

В Украине много грязных технологий, которые применяют во время выборов, фактически являются законными.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Эксперт отметил, что во время местных выборов в Украине будут применять технологию "клонирования": "Клоны" и "кланы". Такая "клоновая" избирательная система, она провоцирует, стимулирует "клоны". Большое количество денег вложено в билборды, посмотрите - по всей стране. Если такая кампания местных выборов власти такая дорогая, это означает, что инвесторы – те, кто вкладывает деньги, очевидно же, рассчитывают на то, что они компенсируют эти затраты" .

"А что грязные (технологии. – Ред.) – то грязные, главное, они законные или незаконные. Проблема в том, что у нас много грязных технологий – фактически законные. Бывает футбол грязный, но по правилам, так же у нас – вроде по закону все, тем более что закон, законодательство избирательное такое гибкое, но борьба или игра – грязная. Грязная – это означает, что цена победы или цена поражения на этих выборах очень велика, поэтому идут на такие ухищрения, грязь и тому подобное, чтобы не проиграть", – заявил Вадим Карасев.

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Напомним, журналистка Светлана Крюкова заявила, что партия власти к местным выборам активно применяет технологию по созданию "клонов" кандидатов, которая позволяет украсть у крупных игроков победу в первом туре.

Добавим, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, сколько стоит предвыборная кампания для претендента на место депутата в городском или сельском совете.