Многие мэры останутся на своих должностях, потому что нет сильных конкурентов, - политтехнолог

Дмитрий Раимов Фото из открытых источников

Нет людей, которые готовы противопоставить этим личностям что-то другое, констатировал Дмитрий Раимов

Большинство городских голов после местных выборов останутся на своих должностях, потому что оппоненты не смогли подготовить сильных конкурентов.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Есть города, где действующие мэри имеют сильные позиции, но могут пошатнуться, например, Николаев. Западная Украина: действующие мэри маленьких городков достаточно сильно держатся на своих должностях, но теряют контроль в горсоветах. То есть там появляется большая палитра политических сил, с которыми придется договариваться", – сказал Дмитрий Раимов.

Эксперт отметил, что большинство городских голов останутся на своих должностях, и назвал причину, почему так произойдет.

"Из-за того, что все остальные оппоненты не смогли подготовить сильных конкурентов, многие мэры останутся на своих должностях. Только из-за того, что нет сильных оппонентов, нет людей, которые готовы противопоставить этим личностям что-то другое", - отметил политтехнолог.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала сообщать о нарушениях и "гречкосийстве" на местных выборах.

Как сообщали, Центральная избирательная комиссия предупредила, что процесс подсчета голосов избирателей после дня голосования на местных выборах 25 октября будет длительным.