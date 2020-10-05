Многие депутаты от "Слуги народа" делают все, чтобы ни один мирный план не был реализован, - Плачкова

Народный депутат Украины Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

Многие народные депутаты от фракции "Слуга народа" очень много делают для того, чтобы сейчас произошло замораживание конфликта на Донбассе и чтобы ни один мирный план не был реализован.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.

Татьяна Плачкова отметила, что все заявления власти о наличии плана по деоккупации Донбасса – это лишь пиар.

"На самом деле, мы прекрасно видим, что плана нет. И мне кажется, что многие депутаты вашей фракции ("Слуга народа", – ред.) очень много делают для того, чтобы сейчас произошло замораживание конфликта и чтобы мирный план не был реализован. Ни один! Ни Ермака, ни Трехсторонней контактной группы, ни Минские соглашения", – заявила народный депутат.

Татьяна Плачева также напомнила, что Зеленский шел на выборы с лозунгом, что он для мира готов на все и у него все есть, однако сейчас очевидно, что ничего у власти нет. Вместе с тем, добавила политик, пока власть будет изучать опыт других стран, конфликт в Украине заморозится и будет непонятно какая ситуация.

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"И на сегодняшний день реальная ситуация такова: у президента Зеленского нет никакого плана, у каждого из участников, у которого есть микрофон в руках, хоть какая-то должность, есть свое видение. Ермак говорит одно, Резников говорит второе, Фокин сказал третье, один "слуга народа" говорит четвертое, пятый – пятое, а плана нет. Да, спасибо, что у нас есть сейчас некое перемирие и мы все молимся на него, но надо идти дальше. Но относительно дальнейших шагов, никакого плана ни в монобольшинстве, ни в Офисе президента, нет. Более того, этот план, который есть – Минские соглашения, а плохой он, или хороший, нравится он им, или нет, другой они дать не смогли, они выполнять не хотят и всячески его в парламенте сегодня срывают", – прокомментировала народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заслушал отчет заместителя председателя делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина. Как отмечает народный депутат Ренат Кузьмин ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), после прямых оскорблений в его адрес депутаты проголосовали за резолюцию по "недопущению предательства национальных интересов Украины".

30 сентября стало известно, что народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому по поводу отставки Витольда Фокина с должности первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.