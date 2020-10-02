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"Мне это знакомо": Сивохо выступил в защиту Фокина. Видео

Сергей Сивохо Фото из открытых источников

Экс-советник секретаря СНБО разделяет позицию уволенного из ТКГ Витольда Фокина

Сергей Сивохо, которого уволили с должности советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса отреагировал на уход Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Соответствующее видео-обращение Сивохо опубликовал Телеграмм-канал "Политика страны".

Экс-советник секретаря СНБО выразил слова поддержки Фокину, и заявил, что его "затравили", как, когда-то и его самого.

"Мне это знакомо", - сказал он.

Как добавил сам Сивохо, он разделяет позицию уволенного из ТКГ Витольда Фокина, и благодарен тем, кто вернул его в активную политику.

"За позицию ему респект. Теперь в команде мира плюс один игрок", - отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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