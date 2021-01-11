Миссия МВФ возобновила работу в Украине, ожидаем следующий транш, — Шмыгаль

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

В правительстве надеются на продуктивные переговоры с международными партнерами

Международный валютный фонд возобновил работу миссии в Украине после новогоднего перерыва, в связи с этим в правительстве ожидают скорое получение нового транша. Об этом 11 января сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

В частности, министр заверил в поддержке правительством курса реформ и продолжении внедрения в Украине "европейских норм и практик". По словам Шмыгаля, он совместно с президентом Владимиром Зеленским на Национальным банком приложили максимум усилий для выполнения "структурных маяков", необходимых для просмотра программы.

"Сократили неработающие кредиты в госбанках и реорганизовали таможню с налоговой, которые, например, за декабрь вместе перевыполнили план более чем на 26%", — отчитался премьер.

Новости по теме: Сколько Украина заплатит МВФ в 2021 году: Обнародован график

Политик также отметил, что правительство ожидает ряд продуктивных переговоров и онлайн-встреч с международными партнерами для "успешного завершения пересмотра программы Stand-by". Шмыгаль убежден, что это откроет возможности для получения Украиной следующего транша.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль сообщал, что очередной транш от Международного валютного фонда Украина должна получить в феврале-марте 2021 года. Однако, это произойдет при условии, что "не будет снова каких-то "сюрпризов".