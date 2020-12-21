Миссия МВФ начала работу в Украине для пересмотра соглашения stand-by

В Украине начала работу миссия МВФ Фото из открытых источников

В Национальном банке заверили о готовности Украины к работе с валютным фондом

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) 21 декабря начала свою работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by. Об этом сообщил председатель Национального банка Кирилл Шевченко в Facebook.

По его словам, из-за пандемии коронавируса COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи.

"Совместно с коллегами из Офиса Президента и Кабинета Министров сегодня обсуждаем основные экономические события со времени утверждения программы МВФ в июне и ключевые вопросы ее первого просмотра. Национальный банк Украины продолжает выбранный курс на режим инфляционного таргетирования, гибкий валютный курс, улучшение корпоративного управления и снижение уровня неработающих кредитов. Итак, к работе с миссией МВФ мы готовы", - отметил Шевченко.

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На этой неделе украинские представители планируют провести ряд встреч с экспертами МВФ. Кроме этого, работа миссии продолжится в январе 2021 года.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что реализация программы stand-by позволит Украине обеспечивать макроэкономическую стабильность для "уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики".

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Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда в конце зимы или в марте 2021 года.