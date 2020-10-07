Мишустин на встрече с Медведчуком: "РФ рассмотрит возможность смягчения санкций в отношении украинских предприятий"

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и премьер-министр РФ Михаил Мишустин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудили вопрос частичной отмены российских санкций в отношении украинских промпредприятий, а также перспективы экономического сотрудничества двух государств, передает пресс-служба политсилы.

"Экономический, социальный кризис в Украине вынуждает меня, как представителя партии "‎Оппозиционная платформа – За жизнь"‎, обратиться к вам с вопросом рассмотрения частичной отмены санкций в отношении промышленных предприятий, предприятий "‎Лиги машиностроителей и работодателей Украины "Укрмашстрой"‎‎, которая объединяет свыше 240 компаний, ‒ сказал российскому премьеру Виктор Медведчук. ‒ Это предприятия тяжелого машиностроения, электротехнического, сельскохозяйственного машиностроения, а также целлюлозно-бумажной и винодельческой промышленности, которые были ориентированы на Российскую Федерацию. Сегодня их производственные мощности загружены только на 10‒30%, остальное простаивает. Из-за этого фактически остаются без работы и, соответственно, без средств к существованию более 150 000 специалистов и их семьи".

Украинский политик заверил, что многие украинцы хорошо относятся к России и верят: дружественные и крепкие торгово-экономические отношения между странами будут восстановлены.

Также Медведчук согласился с тем, что санкции должны быть отменены в двустороннем порядке, но, в свете бездействия официального Киева в этом направлении, попросил правительство РФ изучить вопрос "отмены санкций, которые фактически угробили экономику Украины и все равно в будущем будут отменены", поскольку "экспортный потенциала Украины направлен на реализацию продукции на территории России".

Премьер-министр РФ напомнил, что не российская сторона первой ввела санкции, однако пообещал рассмотреть просьбу представителя ОПЗЖ.

"Фактически эти санкции в одностороннем порядке были реализованы украинской стороной. И, к сожалению, не только против юридических лиц и физических лиц, но и секторальные ‒ против целых секторов экономики, ‒ заявил Мишустин. ‒ К чему это привело? К сокращению взаимного товарооборота. В четыре раза уменьшилась реализация продукции в сторону Российской Федерации. У нас идет процесс импортозамещения, освободившиеся ниши заняли компании из ЕАЭС. Однако понимая, что в этом вопросе нужно продвигаться, я обещаю: мы внимательно изучим все ваши предложения и попробуем найти соответствующие решения, если это будет возможно".

Премьер-министр РФ отметил, что абсолютное большинство россиян очень тепло, по-братски относятся к украинцам и желают восстановления добрососедских отношений, многие годы существовавших между нашими странами. А также особо поблагодарил Виктора Медведчука и партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" за последовательную позицию в вопросе восстановления и укрепления торгово-экономических отношений между Украиной и РФ.

"Наверное, самое главное – культурно-исторические ценности наших народов. К сожалению, не все семьи, друзья могут на сегодняшний день беспрепятственно общаться. Но мы приветствуем ваши усилия. Хочу вас поблагодарить за это", ‒ сказал Михаил Мишустин.