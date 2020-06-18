Мирный план Медведчука следует вывести на парламентский демократический уровень, – депутат Бундестага Шлунд

Депутат Бундестага Германии Робби Шлунд Скриншот видео

Мирный план и инициативу "Межпарламентского диалога во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция" по урегулированию конфликта на Донбассе главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука поддерживают европейские парламентарии.

Об этом сообщили в эфире программы "Международная панорама" на телеканале ZIK.

"Так называемый план Медведчука, мы говорили о нем в предыдущих докладах, нужно вывести на парламентский демократический уровень, возможно, между фракциями разных стран аналогично "нормандскому формату", для формирования дискуссионной площадки в центре Европы с целью урегулирования и достижения мира", – заявил депутат Бундестага Германии Робби Шлунд.

Напомним, идею о межпарламентском диалоге в "нормандском формате" предложил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Также он возглавил межфракционное депутатское объединение в Верховной Раде "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция". Оно должно способствовать привлечению парламентов стран "нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Уже состоялись встречи с депутатами Европарламента, французскими сенаторами, депутатами немецкого Бундестага и Госдумы. Они, а также президент России Владимир Путин положительно оценили эти мирные инициативы.