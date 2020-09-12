Мирное урегулирование конфликта на Донбассе: А воз и ныне там

Нормандская встреча Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Берлинская встреча в формате советников закончилась полным и безоговорочным провалом украинской стороны. По сути, переговоры в Берлине стали очередной встречей ради встречи, а заявление Офиса Президента свелось к двум словам: "договорились договариваться". Об этом говорится в заявлении "Опозиционной платформы - За жизнь". Далее приводим текст заявления дословно:

"Заявление заместителя главы Администрации Президента РФ Дмитрия Козака: "…Вопрос о саммите глав "нормандской четверки" даже не обсуждался. Несмотря на то, что у нас один из участников переговоров чуть ли не заявляет, что саммит является самоцелью, мы понимаем, что оснований для проведения саммита нет" – должно вернуть Зеленского и украинскую делегацию в реальность.

Спустя 6 лет, которые прошли с начала конфликта, эта фраза выглядит как приговор уже второй украинской власти. Время для договоренностей прошло, надо выполнять те обещания и обязательства, которые были даны, заниматься возвращением Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.

Вместо этого Зеленский и его окружение рассчитывают и дальше прикрываться имитацией процесса мирного урегулирования, сохраняя свою власть любой ценой.

Один из членов украинской делегации – вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников – заявляет, что собирается выйти на пенсию в 100 лет, а до этого момента занимать комфортный пост и вести переговоры с западными инвесторами о развитии на Донбассе европейской Украины. Только на возвращение этих территорий Резников отводит 25 лет. И все это время он и ему подобные никчемные деятели, которые не хотят установления мира, планируют провести в теплых чиновничьих креслах на деньги простых украинцев!

Это и есть стратегия, выбранная Зеленским и его окружением и для Донбасса, и для всей Украины: не делать резких движений, не принимать ответственных, а лучше вообще никаких решений и как можно больше продлить свое пребывание у власти.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что такая стратегия украинской власти является гибельной для страны. Украина должна не "договариваться договариваться", а настойчиво и последовательно реализовывать планы, направленные на достижение стратегических целей государства.

Такой План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины есть у нашей партии для Донбасса и наиболее важных вопросов жизни страны. И мы заявляем, что Зеленский и его окружение, в очередной раз продемонстрировавшие на международном уровне полную неэффективность, должны признать собственную несостоятельность, прекратить строить планы консервации своего пребывания у власти и уйти в отставку, предоставив решать вопрос установления мира на Донбассе тем, кто имеет представление, как это сделать, и реальное желание вернуть Донбасс в Украину".