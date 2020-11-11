live
Новости » Политика Читати новину українською

Мира и согласия: Зеленский поздравил Польшу с Днем Независимости

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

По словам президента, Польша поддерживает Украину в отстаивании территориальной целостности

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил поляков и президента Польши Анджея Дуду с Днем независимости страны. Об этом глава Украины написал в Twitter.

В своей публикации Зеленский пожелал гражданам Польши мира и согласия. "Искренние поздравления Анджею Дуде с Днем независимости Польши! Желаем братскому польскому народу мира и согласия. Ценим поддержку Польши в отстаивании территориальной целостности Украины. Уверен, стратегическое партнерство между Украиной и Польшей будет способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности в Европе", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к 100-летию Варшавской битвы открыли памятник Симону Петлюре. Монумент посвящен поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны и получил название "Перед Варшавской битвой".

Новости по теме: В Польше задержали международную преступную группу, которая занималась контрабандой сигарет из Украины

Напомним, недавно Польша пообещала заменить мемориальную таблицу воинов УПА на горе Монастырь после эксгумации в этом месте. Тогда отмечалось, что восстановленная таблица должна быть дополнена новыми именами, но для этого необходимо подтвердить точность этой информации.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Премьер-министр: "Карантин выходного дня" - это возможность Коронавирус у Зеленского, "карантин выходного дня" по Украине и возобновление работы КПВВ на Донбассе: Главное за 9 ноября Минкульт выступил против введения в Украине "карантина выходного дня" В Минздраве объяснили, как именно будет действовать "карантин выходного дня"
Loading...

программы канала ZIK

Политика Байдена. Тарифы на газ. На крючке у МВФ. Борьба с COVID-19 | Детали дня | 10.11.20
Елена Лукаш | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Коронавирусные рекорды. Жизнь в кредит. Отдать последнее за коммуналку | Ток-шоу
Инфицирование Зеленского и Ермака. Мир после выборов в США. Давление на КСУ | Ток-шоу