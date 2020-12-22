Минздрав посоветовал украинцам, как защититься от стремительного распространения мутации COVID-19

Украинцев предостерегают от инфицирования новым штаммом коронавирусного заболевания Фото из открытых источников

В Великобритании, Дании, Нидерландах, Австралии уже зафиксировали новый штамм коронаварусной инфекции

Министерство здравоохранения призывает украинцев, чтобы защитить свой организм, не совершать путешествия в Великобританию и число стран, в которых обнаружили новый вариант коронавирусного заболевания. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Мы рекомендуем всем при возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию а также из нее на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции этой мутации коронавирус", - отметил он.

По словам Виктора Ляшка, сейчас границы Украины не закрывают на въезд в Британию. Впрочем все, кто будет прибывать в страну с этого направления, должны иметь страховой полюс и отрицательный ПЦР-тест. Также в случае отсутствия указанного, человек должен самоизолироваться на 14 дней и использовать программу "Дій вдома".

Заместитель министра здравоохранения добавил, что Украина планирует усилить тестирование для скорейшего выявления нового штамма коронавируса.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили новый вариант COVID-19, что имеет более тяжелые последствия и является более опасным для населения. Исследователи назвали, что детский организм подвергается наибольшему поражению. Штамм коронавируса быстро ширится миром, некоторые страны уже закрыли границы на въезд в Соединенное Королевство.