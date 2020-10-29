Минздрав планирует потратить около 2 млрд грн на новый метод диагностики COVID-19, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

По словам министра, новый метод увеличит количество тестирований в Украине

Министерство здравоохранения планирует ввести новый метод диагностики коронавируса с помощью быстрых тестов на антигены. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

Отмечается, что для нового метода диагностики необходимо выделить около 2 млрд грн, и соответствующий запрос на получение средств был подан в правительство. "Мы будем вводить новый метод тестирования, который только появился в мире. Это быстрые тесты на антиген. Мы уже подали соответствующие изменения в определенные постановления, а также запрос на получение дополнительных средств. Это около 2 миллиардов гривен, которые нам необходимы на борьбу с COVID-19, львиная доля на этот метод тестирования", – сказал министр.

По словам Степанова, новый метод диагностики должен увеличить количество проведенных тестирований на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 29 октября в Украине лабораторно подтверждено 370 417 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За последние сутки зафиксировано 7342 новых случая заражения.

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Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил о планах добавить новые методы для диагностики у пациентов коронавирусной болезни COVID-19. Тогда он отметил, что Минздрав не устраивает количество тестирований на коронавирус, которое сейчас есть в Украине.