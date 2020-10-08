Минздрав борется за бюджет и за украинскую медицину, – Степанов о финансировании в 2021-м

Глава Минздрава Максим Степанов Фото из открытых источников

В частности, в Министерстве убеждают депутатов заложить в финансирование зарплату не менее 22 тысяч гривен

Министерство здравоохранения сейчас борется за более реальный бюджет на 2021 год, поскольку те цифры, которые есть сейчас, Министерство не устраивает. Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK во время включения сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"О финансировании в следующем году: вы знаете, что Минздрав просто борется за бюджет следующего года и за украинскую медицину. Нас не устраивают те цифры, которые были представлены Министерством финансов. Понимаю, что на все не хватает средств, извините, но речь идет о жизни в буквальном смысле слова, о жизни украинцев, граждан Украины", - сказал он.

По словам Степанова, те предложения, тот бюджетный запрос, который МИНЗДРАВ подали, они рассчитали все без исключения суммы, исходя из реальной ситуации, в том числе и на борьбу с COVID.

"Мы рассчитали совсем по-другому все тарифы на лечение больных с COVID в инфекционных больницах, что мы должны платить за соответствующую готовность к приему таких больных. Мы рассчитали, исходя из справедливой заработной платы, не менее 22 тыс. грн, и именно за это мы сейчас деремся, разговариваем с депутатами и пытаемся их убедить по увеличению сумм средств, которые заложены на финансирование системы здравоохранения. Потому что у нас нет другого пути с точки зрения сохранения здоровья украинцев", - добавил он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что лечение одного пациента с тяжелым течением коронавирусной болезни COVID-19 стоит от 45 тыс. гривен.